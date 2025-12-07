مجموعة مصر.. موعد مباراة الإمارات والكويت في ختام دور المجموعات بكأس العرب

على أرض استاد 974، أحد أبرز التحف المعمارية التي قدّمها مونديال قطر للعالم، يستعد منتخبا الإمارات والكويت لخوض مواجهة تحمل كل ملامح "النهائي المبكر"، عندما يلتقيان مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، وسط ترقب جماهيري كبير وتوقعات بمباراة تتسم بالندية حتى دقائقها الأخيرة.

يدخل الفريقان اللقاء تحت شعار "الفوز فقط"، بعدما جمع كل منهما نقطة واحدة من تعادل وخسارة، في مجموعة اشتعل صراعها مبكراً.

ويتقدم المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي بفارق الأهداف رغم تساويهما بالنقاط، ليحتل الأبيض المركز الثالث، يليه الأزرق رابعاً، ما يجعل الديربي الخليجي بمثابة طوق نجاة لكليهما.

وتفرض حسابات التأهل معادلة معقدة، حيث يحتاج المنتخبان لحصد 3 نقاط ترفع رصيدهما إلى 4 نقاط، ثم انتظار تعثر منتخب مصر أمام الأردن في المباراة التي تُقام في التوقيت نفسه، للوصول إلى ربع النهائي.

ورغم تعقّد المشهد، فإن الأمل قائم، والفرصة لا تزال سانحة لخطف بطاقة العبور إذا جاءت النتائج في صالح أحدهما.

موعد مباراة الإمارات والكويت

وتقام المواجهة الحاسمة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على استاد 974، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية والكويت، في توقيت يتيح لجماهير المنتخبين متابعة مباراة قد تُعيد أحدهما إلى خارطة المنافسة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت

وعلى مستوى البث، سيحظى اللقاء بتغطية واسعة عبر شاشة beIN Sports Xtra 1 وقنوات الكأس القطرية، إلى جانب مجموعة من القنوات العربية المفتوحة، من بينها الكويت الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية وأبوظبي الرياضية، ما يجعل المباراة متاحة لقطاع كبير من المشاهدين في المنطقة.