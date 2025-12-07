قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاة البشعة: نمت وصحيت لقيت نفسي تريند.. وبشتغل "تيك توكرز" للحصول على المال الحلال
سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة وفق نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025
أحمد موسى: مياه المنازل آمنة 100%.. والشائعات تستهدف الشركات والمنتجات دون سند
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر.. موعد مباراة الإمارات والكويت في ختام دور المجموعات بكأس العرب

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
إسلام مقلد

على أرض استاد 974، أحد أبرز التحف المعمارية التي قدّمها مونديال قطر للعالم، يستعد منتخبا الإمارات والكويت لخوض مواجهة تحمل كل ملامح "النهائي المبكر"، عندما يلتقيان مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، وسط ترقب جماهيري كبير وتوقعات بمباراة تتسم بالندية حتى دقائقها الأخيرة.

يدخل الفريقان اللقاء تحت شعار "الفوز فقط"، بعدما جمع كل منهما نقطة واحدة من تعادل وخسارة، في مجموعة اشتعل صراعها مبكراً.

ويتقدم المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي بفارق الأهداف رغم تساويهما بالنقاط، ليحتل الأبيض المركز الثالث، يليه الأزرق رابعاً، ما يجعل الديربي الخليجي بمثابة طوق نجاة لكليهما.

وتفرض حسابات التأهل معادلة معقدة، حيث يحتاج المنتخبان لحصد 3 نقاط ترفع رصيدهما إلى 4 نقاط، ثم انتظار تعثر منتخب مصر أمام الأردن في المباراة التي تُقام في التوقيت نفسه، للوصول إلى ربع النهائي.

ورغم تعقّد المشهد، فإن الأمل قائم، والفرصة لا تزال سانحة لخطف بطاقة العبور إذا جاءت النتائج في صالح أحدهما.

موعد مباراة الإمارات والكويت 

وتقام المواجهة الحاسمة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على استاد 974، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية والكويت، في توقيت يتيح لجماهير المنتخبين متابعة مباراة قد تُعيد أحدهما إلى خارطة المنافسة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت 

وعلى مستوى البث، سيحظى اللقاء بتغطية واسعة عبر شاشة beIN Sports Xtra 1 وقنوات الكأس القطرية، إلى جانب مجموعة من القنوات العربية المفتوحة، من بينها الكويت الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية وأبوظبي الرياضية، ما يجعل المباراة متاحة لقطاع كبير من المشاهدين في المنطقة.

استاد 974 الإمارات والكويت الكويت بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

اليوسفي

ماذا يحدث عند تناول اليوسفي؟

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

المزيد