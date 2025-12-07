أسوة بكأس العالم.. خضوع حكام ومساعدي الدوري الممتاز لاختبار الفواصل الزمنية

عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم، مع حكام ومساعدي دورى القسم الأول بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد وأعضاء لجنة الحكام.

شهد الاجتماع محاضرات وتأهيلاً للحكام خلال فترة التوقف الحالية استعداداً لاستئناف الدوري خلال الفترة المقبلة، بجانب اختبارات اللياقة البدنية للحكام في الملعب.

وخضع الحكام والمساعدون لأول مرة لاختبار "الفواصل الزمنية" أسوة بالحكام المرشحين لكأس العالم 2026.

ما هو اختبار الفواصل الزمنية للحكام؟

هو جزء من اختبارات اللياقة البدنية الصارمة التي يخضع لها الحكام، ويُعرف بـ"اختبار الجري السريع المتكرر"، حيث يجب على الحكام إنهاء سباق جري لمسافة معينة (75 مترًا حسب البروتوكول) خلال 15 ثانية، تليها فترات راحة محددة للمشي؛ لتقييم قدرتهم على تحمل الجهد المتكرر وسرعة الاستشفاء في المباريات.

ويتطلب هذا الاختبار لياقة بدنية عالية جدًا، وظهر خلاله جميع الحكام والمساعدون بشكل مميز.