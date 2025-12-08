قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كل محنة في حبك بتقويني.. لاعبو الزمالك يدعمون الفارس الأبيض

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

عبر نجوم الزمالك عن دعمهم للقلعة البيضاء موجهين رسائل مؤثرة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفارس الأبيض في الوقت الراهن.

ودخل نادي الزمالك النفق المظلم جراء عديد الشكاوي من اللاعبين المحترفين والمدربين السابقين التي تم اتخاذ قرارات قاسية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ودون عديد اللاعبين من نجوم الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مؤثرة للتعبير عن دعم النادي الأبيض.

علي النحو التالي:

قال محمد اسماعيل نجم دفاعات الفارس الأبيض: 
الزمالك باقي مهما تغيرت الأيام لا يتراجع لا يستسلم ولا يعرف إلا طريق العودة للقمة.

فيما قال عمر جابر قائد الزمالك:
تفضل أمجادك قدام عيني عالي في السما وانا كل محنة في حبك بتقويني وأنا لآخر عمري زملكاوي ولا لحظة انكسار أو فرحة انتصار وراك جمهور أسود عمره ما انهار.

بينما قال حسام عبد المجيد صخرة دفاع الزمالك: 
سيبقي الزمالك محارب قوي لا يعرف الاستسلام ومن لا يؤمن بهذا فعليه الرجوع إلى التاريخ.

من جانبه قال محمد صبحي حارس مرمى الزمالك: 
إنت مش فريق انت تاريخ مجد وصوت جمهور ميعرفش غير الإخلاص انت الفرحة اللي تهزم الحزن والقوة اللي ترفع الراس لو يسألوني إيه معني الإنتماء أقولهم الزمالك النادي اللي علمنا أن الكبرياء مش كلمة وان الأبيض مش كلمة الأبيض روح.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

