بيكسب تعاطف الجماهير.. هجوم قوي من القباني على الرمادي بشأن فيريرا

انتقد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، التصريحات الأخيرة التي ادلى بها أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الاهلي الحالي والزمالك السابق.



وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على اون : ايمن الرمادي مش من حقه أنه يدافع عن يانيك فيريرا بعد تصريحاته الأخيرة .



وأضاف: أيمن الرمادي بيكسب استعطاف الجمهور، ايمن الرمادي ملوش دعوه اتكلم ليه انا مش عارف ولاد النادي مردوش انت بترد ليه.

وأردف: ايمن الرمادي اتكلم في حاجات في الأوض المغلقة، مينفعش تطلع، ووقع في نفس الغلط اللي وقع فيه يانيك فيريرا.