حملة للحفاظ على المظهر الحضاري لميدان الإمام البوصيري ببني سويف

بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، بالتنسيق والتعاون مع إدارة مرور بني سويف بقيادة العميد محمد جنيدي، بتنفيذ حملة مكثفة تستهدف تيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي بميدان الإمام البوصيري "ميدان المحطة سابقًا" بمدينة بني سويف.

وخلال الحملة، تم رفع وإزالة الانتظار العشوائي لعدد من الدراجات البخارية المتعدية على حرم الطريق والمتسببة في إعاقة حركة السيارات والمارة داخل الميدان، وذلك في إطار تطبيق القانون وإعادة الانضباط إلى واحد من أهم ميادين المدينة.

كما قامت فرق النظافة بالوحدة المحلية بتنفيذ أعمال تنظيف شاملة للتمثال والمنطقة المحيطة، بما في ذلك رفع المخلفات والأتربة وإزالة أي تشوهات بصرية بالمكان، وذلك ضمن خطة مستمرة لتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين الحيوية.

وأكدت الوحدة المحلية أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بتكثيف الحملات اليومية في الشوارع الرئيسية والميادين العامة لمنع أي مظاهر عشوائية تؤثر على الحركة المرورية أو تشوّه المظهر العام، مع استمرار التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.