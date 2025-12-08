أمل بوشوشة تعود للدراما المصرية بمسلسل "أولاد الراعى" بعد غياب 7 سنوات

بعد غياب استمر سبع سنوات عن الساحة الدرامية في مصر، تعود النجمة الجزائرية أمل بوشوشة إلى الدراما المصرية من خلال مسلسلها الجديد "أولاد الراعى" الذي بدأ تصويره مساء أمس، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2026.

ويأتي هذا العمل ليشكل محطة مهمة في مسيرة أمل بوشوشة، خاصة بعد النجاحات التي حققتها في الدراما العربية خلال السنوات الماضية، حيث ينتظر جمهورها مشاركتها الجديدة بشغف كبير.

المسلسل من قصة ريمون مقار، وكتابة مينا بباوي، محمود شكري، خالد شكري، وطه زغلول، بينما يتولى الإخراج محمود كامل، وهو من إنتاج شركة فنون مصر، إحدى أبرز شركات الإنتاج الدرامي المعروفة بنجاحاتها المتتالية.

وتدور أحداث "أولاد الراعى" في إطار اجتماعي مشوّق حول صراع عائلي محتدم بين الأشقاء على المال والسلطة، وذلك خلال 30 حلقة من المنتظر عرضها على إحدى قنوات مجموعة المتحدة.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، من بينهم:

ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، وسامح السيد.

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، على غرار أعمال شركة فنون مصر والمنتج ريمون مقار التي حققت انتشارًا واسعًا في مواسم رمضان الماضية.