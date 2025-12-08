الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية

يعلن الهلال الأحمر المصري رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة فروعه على مستوى الجمهورية، استعدادًا لمساندة سلطات الدولة في التعامل مع الآثار المحتملة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وما يصاحبها من توقعات بسقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال الساعات المقبلة، قد تصل إلى الغزيرة على مناطق السلوم ومطروح، و امتدادها بدرجات متفاوتة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وصولًا إلى حلايب وشلاتين.

وتتابع غرفة العمليات المركزية رفع كفاءة واستعداد فروع الهلال الأحمر المصري، للتعامل مع نوة «قاسم» التي من المتوقَّع أن تبدأ مساء اليوم، وتؤثر على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، حسبما أشارت هيئة الأرصاد الجوية.

ويؤكد الهلال الأحمر المصري استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، والاستعداد لتقديم خدمات الإغاثة والدعم اللوجيستي، الإسعافات الأولية، مساندة المواطنين في المناطق المتضررة، لضمان استجابة فعّالة وسريعة بالمحافظات.