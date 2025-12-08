تحذيرات زراعية عاجلة.. روشتة إنقاذ المحاصيل من موجة التقلبات

قدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عدة نصائح للمزارعين خاصة في ظل التقلبات الجوية التى نشهدها حاليا لتجنب الأضرار التى قد تقع على المحاصيل جراء هذا الطقس



ومن أهم تلك التوصيات الزراعية العاجلة:

متابعة الرياح والرطوبة داخل الصوب ، وتثبيت البلاستيك جيدًا.

عدم ترك الارض جافة لفترة طويلة أثناء نشاط الرياح وانخفاض الحرارة.

رفع مناعة الفراولة والخضر الحساسة خاصة في الأراضي المنخفضة.

للمحاصيل الحديثة الزراعة:

مداومة رش عالى الفسفور أو بوتاسيوم فوسفيت لتحسين الامتصاص في البرد.

متابعة أي بدايات لأمراض:

العفن الرمادي – اللفحة المتأخرة – اللفحة الأرجوانية.



