أفضل صيغ الاستغفار لتحقيق الأماني وجلب الخيرات.. كلمات تفتح لك أبواب الفرج

يحرص الكثيرون على معرفة أفضل صيغ الاستغفار، حيث يعد الاستغفار بابًا عظيمًا من أبواب الرحمة ومفتاحًا لرضا الله ومغفرته، وقد أمر الله عز وجل عباده بالإكثار من الاستغفار في مواضع عديدة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: «وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (البقرة: 199)، وقوله سبحانه: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» وفي السطور التالية نتعرف عى أهم صيغ الاستغفار.

الإفتاء تكشف أفضل صيغ الاستغفار

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الصيغة المثلى للاستغفار هي أن يقول المؤمن "أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو سابق على قناة دار الإفتاء عبر منصة يوتيوب، أن على الإنسان أن يستغفر بالصيغ الواردة سواء كان بغرض تحقيق أمنية معينة أم لا.

وأوضح أمين الفتوى أنه على العبد ان يستغفر بأي صيغة من صيغ الاستغفار ولا يوجد إشكال في ذلك، وهذا يكون بنية العبد فإذا كانت النية ذكر الله لتحقيق شيء معين فيتحقق الشيء بأمر الله.

أفضل صيغ الاستغفار

ومن أفضل صيغ الاستغفار التي أوصى بها العلماء أن يقول العبد: «اللهمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ»، وهذه الصيغة من الاستغفار اسمها سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ.

كما أوصى العلماء بترديد صيغة سيد الاستغفار ففي صحيح البخاري، عن شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللهمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

صيغة الاستغفار الثانية أن يقول العبد لفظ «أستغفر الله»:

صيغة الاستغفار الثالثة: «رب اغفر لي»،

صيغة الاستغفار الرابعة «اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»

صيغة الاستغفار الخامسة: «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور، أو التواب الرحيم».

أفضل استغفار يحبه الله قبل النوم

ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء يقال حين يأوى الإنسان إلى فراشه للنوم، فيغفر الله تعالى بهذه الكلمات الذنوب والخطايا، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - غُفِرت له ذنوبُه أو خطاياه وإن كانت مثل زَبَدِ البحر»أخرجه ابن حبان في صحيحه.