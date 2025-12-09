دون إصابات.. السكة الحديد تعيد 3 عربات إلى مسارها بعد خروجها عن القضبان

أعادت هيئة السكة الحديد ثلاث عربات إلى مسارها الطبيعي بعد خروجها عن القضبان من القطار رقم 3503 الروسى المكيف القادم من أسيوط والمتجه إلى القاهرة، وذلك في المسافة بين محطتي بشتيل وبولاق الدكرور.

وأكدت مصادر بالسكة الحديد أنه تم رفع العربات وإعادتها إلى السكة دون أي تأثير على حركة القطارات على الخط، حيث جرت عمليات الرفع بسرعة عبر فرق الطوارئ والأوناش المجهزة.

لم يسفر عن أي إصابات

كما شددت المصادر على أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب أو العاملين، وتم السماح باستمرار حركة القطارات بشكل طبيعي بعد انتهاء إجراءات التأمين والمعاينة.