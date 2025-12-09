بلال السيسي ينتقد حسام حسن: بيركز في الانتقادات أكثر من عمله الفني

وجه بلال السيسي، المحلل الرياضي، انتقادات لتصرفات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل خوض منتخب مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال بلال السيسي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان يجب التنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان قبل كأس العرب».

وأردف قائلًا: «حسام حسن يركز في الانتقادات أكثر من تركيزه في عمله الفني مع المنتخب».

وتساءل قائلًا: «هل من المنطقي بالنسبة لحسام حسن أن يصل لكأس العالم وسيتم إقالته بالتأكيد لا وكذلك لو قدم مستويات جيدة في كأس أمم أفريقيا ووصل للمربع الذهبي هل المنطقي أيضًا أن يُقال بالتأكيد لا».

وأوضح بلال السيسي: «القصة كلها في النتائج.. هي التي ستبقي المدير الفني وهي التي ستجعله يرحل من منصبه.. فلازم حسام حسن يركز مع المنتخب بعيدًا عن التفكير في حالة التربص».

وانتقد بلال السيسي موقف علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، قائلًا: «علاء نبيل كمدير فني للاتحاد كان هناك خناقة بين الجهاز الفني للمنتخب الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب ولم يتدخل لتقريب وجهات النظر».