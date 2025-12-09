قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة انتخابات النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر الإدارية العليا
برق ورعد وسيول .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء
لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
اكتشاف حطام سفينة بالإسكندرية يكشف أسرار مصر الرومانية.. تفاصيل

إسراء صبري

عرضت فضائية العربية تقريرا عن اكتشاف حطام سفينة في قاع البحر قبالة سواحل الإسكندرية يكشف أسرار جديدة عن مصر الرومانية.

سفينة مصرية تحت الماء

وأوضح التقرير أن علماء الأثار البحرية اكتشفوا وجود سفينة مصرية ترفيهية عمرها يتجاوز الـ 2000 عام تحت المياه، أمام سواحل الإسكندرية.

ولفت التقرير إلى أن السفينة تقع تحديدا في ميناء جزيرة انتيرودوس الغارقة، السفينة طولها يتجاوز الـ 35 مترا، وطولها يقارب الـ7 أمتار.

عبارات يونانية قديمة 

وأشار التقرير إلى أن علماء الآثار وجدوا على السفينة كلمات وعبارات يونانية قديمة، ترجح بناء السفينة في محافظة الإسكندرية.

وشدد التقرير على أن هذا الاكتشاف سيفتح بابا كبيرا لاكتشاف وفهم حياة مصر الرومانية القديمة وديانتها وثروتها وممراتها المائية.

الإسكندرية فضائية العربية مصر مصر الرومانية الأثار البحرية

إليك بعض النصائح المفيدة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء والحفاظ على دفئك وصحتك:
اماكن سقوط الأمطار اليوم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
