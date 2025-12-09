اكتشاف حطام سفينة بالإسكندرية يكشف أسرار مصر الرومانية.. تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرا عن اكتشاف حطام سفينة في قاع البحر قبالة سواحل الإسكندرية يكشف أسرار جديدة عن مصر الرومانية.

سفينة مصرية تحت الماء

وأوضح التقرير أن علماء الأثار البحرية اكتشفوا وجود سفينة مصرية ترفيهية عمرها يتجاوز الـ 2000 عام تحت المياه، أمام سواحل الإسكندرية.

ولفت التقرير إلى أن السفينة تقع تحديدا في ميناء جزيرة انتيرودوس الغارقة، السفينة طولها يتجاوز الـ 35 مترا، وطولها يقارب الـ7 أمتار.

عبارات يونانية قديمة

وأشار التقرير إلى أن علماء الآثار وجدوا على السفينة كلمات وعبارات يونانية قديمة، ترجح بناء السفينة في محافظة الإسكندرية.

وشدد التقرير على أن هذا الاكتشاف سيفتح بابا كبيرا لاكتشاف وفهم حياة مصر الرومانية القديمة وديانتها وثروتها وممراتها المائية.