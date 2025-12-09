قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أمطار بـ 12 محافظة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق

البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من الانخفاض في درجات الحرارة، وهناك أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية، ببعض المحافظات بالجمهورية.

وأكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد قد تشهد استمرارا لـ سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد مستمر لنهاية الأسبوع وتحديدا حتى يوم الخميس. 

الأرصاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، ونهاد سمير، أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار، وأن الأمطار قد تكون بين متوسطة، وغزيرة ورعدية على بعض المحافظات، المطلة على البحر المتوسط.

 

12 محافظة بها أمطار

ولفتت إلى أن الأمطار بدأت على الإسكندرية، ومطروح، وسيكون هناك أمطار على محافظات " البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، دمياط، وبور سعيد وستصل لـ بعض المناطق بالمنوفية والغربية والشرقية، وبعد الظهر سيكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة والقليوبية، والجيزة، وبعض محافظات الصعيد، ومدن القناة".

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا جويا تشير خلاله، أن الطقس اليوم، يظهر حاليا تأثير كبير للسحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى للبلاد.

سحب رعدية وأمطار غزيرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مدن ( الأسكندرية- العلمين - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - البحيرة- كفر الشيخ)، تتأثر الآن بهذه السحب الممطرة، والمتوقع أن تتقدم للمناطق الداخلية خلال الساعات القليلة القادمة.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ضربات البرق والرعد، الذي يصاحبه نشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وخلال الساعات القادمة، يشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، وبارد ليلًا.
بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المناطق.

شبورة وأمطار غزيرة
وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتعرض لاستمرار ظاهرة الشبورة المائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

ويشهد الطقس اليوم، استمرار فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، على فترات متقطعة.

بينما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس اليوم، على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القناة وجنوب السويس وشمال الصعيد.

نشاط للرياح واضطراب حركة الملاحة


ووفقا لهيئة الأرصاد، فيظل هناك نشاط للرياح مستمر أحيانًا على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

وتشهد سواحل البحر المتوسط من السلوم ومطروح والإسكندرية حتى العلمين اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س وارتفاع أمواج يصل إلى 2–3 أمتار.

حالة الطقس وتحذيرات هامة

 

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من احتمالية بنسبة (40% تقريبًا) خلال الطقس اليوم، حدوث سقوط لحبّات البرد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط للرياح الهابط المصاحب للسحب الرعدية، مع ضربات برق ورعد في مناطق متفرقة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتابع التطورات من خلال أحدث خرائط الطقس، وسيتم تحديث البيانات فور حدوث أي تغيّر.

دعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية.
 

