تبيع ولا تشتري؟.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، للإعلامي محمد جوهر، ونهاد سمير، تقرير فيديو من الشارع وتحديا من داخل أحد محلات الذهب لمعرفة آخر الأسعار والمتوقع بشأن الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الذهب رمز للثروة، وأن الأسعار الخاصة بالذهب تتغير بشكل يومي، وأن ما يحدث في العام يكون له تأثير على أسعار الذهب العالمي والمحلي.

وأكد صاحب محل ذهب أن أسعار الذهب كل لحظة بسعر، موضحا أن سعر الذهب عيار 21 يسجل 5620 جنيه وعيار 18 يسجل 4820، وعيار 24 يسجل 6420 جنيه للجرام.

وأوضح أن كل عام يكون هناك أشكال جديدة للذهب، وأن الشركات تقوم بعمل بعض الأشكال من أجل زيادة البيع بالأسواق، وأن هناك أشكال تكون بوزن مخفض.

ولفت إلى أن أسعار الذهب تتحرك بسبب الأحداث العالمية، وأن الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في رفع سعر جرام الذهب 100 جنيه.

وتابع :" انصح المواطنين بالشراء خلال هذه الفترة، موضحًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحركات جديدة، بسبب ما يحدث في العالم، وأن العام الجديد سيكون عام الذهب".