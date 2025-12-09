تشديدات أمنية بمجمع الإسماعيلية الطبي بالتزامن مع محاكمة السفاح الصغير

شهد محيط مجمع محاكم الإسماعيلية، منذ قليل، تشديدات أمنية مكثفة بمحيط المحكمة، وانتشار عشرات العناصر الأمنية وسيارات الشرطة وقوات الأمن المركزي، بالتزامن مع عقد جلسة جنايات احداث الطفل ، لمحاكمة الطفل زياد المتهم الأول في الواقعة المعروفة إعلاميا بالصاروخ الكهربائي والتي راح ضحيتها زميله في المدرسة.

تواصل محكمة جنايات أحداث الطفل في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، اليوم الثلاثاء، نظر قضية قاتل صغير الإسماعيلية .



تأجيل جلسات القضية للاطلاع

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الثلاثاء لحين الاطلاع على الأوراق وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم.

كما قررت محكمة الجنح في وقت سابق تأجيل محاكمة والد المتهم إلى نهاية ديسمبر الجاري، كذلك قررت حبس المتهم الثالث صاحب محل موبايلات 3 شهور.