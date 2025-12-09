الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني "شي جين بينج"، يسمح بتصدير رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وقال ترامب ـ في منشور له على منصته "تروث سوشيال" ـ إن الرئيس الصيني تفاعل إيجابيا مع الخطوة ، وبموجب الاتفاق ستسمح واشنطن لشركة "إنفيديا" الأمريكية لأول مرة بشحن منتجات "اتش200" إلى عملاء معتمدين في الصين ودول أخرى، وفق شروط تضمن استدامة الأمن القومي.

وانتقد نهج الإدارة الأمريكية السابقة في هذا الشأن، قائلا إنها أجبرت شركات أمريكية على دفع مليارات الدولارات لبناء منتجات متدهورة لم يقبل على شرائها أحد، وذلك في إشارة إلى الشروط التي فرضتها الإدارة السابقة على شركات الرقائق لإنتاج نسخ أقل تقدما مخصصة للسوق الصينية.

