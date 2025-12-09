سحب رعدية وأمطار قوية.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية رصد سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وسط توقعات بامتداد هذه السحب إلى المناطق الداخلية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وحذرت من نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، بالإضافة إلى مخاطر البرق والرعد، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأفادت بأن اليوم، الثلاثاء 9 ديسمبر، يشهد استمرارًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح، يميل للاعتدال نهارًا، ثم يعود ليكون باردًا ليلًا.

وأوضحت أن نشاط الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مشددة على أهمية ارتداء ملابس شتوية مناسبة خاصة خلال فترات الصباح الباكر والليل.