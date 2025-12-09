لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم

شهدت مدينة السلوم، اليوم، انقطاعًا في التيار الكهربائي بعدد من المناطق، وذلك على خلفية موجة الطقس السيئ التي تضرب عددًا من المدن الساحلية.

وأكدت محافظة مطروح فى بيان رسمى أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى خروج أحد المحولات الرئيسية بمحطة محولات السلوم عن الخدمة بشكل مفاجئ، مما تسبب في فصل بعض الأحمال وانقطاع التغذية الكهربائية عن أجزاء من المدينة.

وأضاف البيان أن فرق الطوارئ والصيانة انتقلت على الفور إلى موقع العطل، وبدأت في أعمال الإصلاح لإعادة المحول إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا للمناطق المتأثرة.

وأكدت الجهات المعنية أن إعادة التيار ستكون فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مع متابعة مستمرة لحالة الشبكة تحسبًا لأي تأثيرات جديدة قد تنتج عن حالة الطقس غير المستقرة.