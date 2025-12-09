ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وصلت إلى ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان، بينما غادرته 9 سفن، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وذكر بيان عن هيئة الميناء، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و287 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 93 ألفا و701 طن.. فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 309 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2853 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 39 ألفا و813 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و656 طنًا، كما غادرت الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3798 طنا قمحا متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5801 حركة.

