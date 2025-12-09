قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وصلت إلى ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان، بينما غادرته 9 سفن، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.
وذكر بيان عن هيئة الميناء، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و287 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 93 ألفا و701 طن.. فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 309 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2853 حاوية مكافئة.
وأفاد البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 39 ألفا و813 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و656 طنًا، كما غادرت الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3798 طنا قمحا متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5801 حركة.
 

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

