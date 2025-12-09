قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي
تحطّم طائرة عسكرية روسية ضخمة في مقاطعة إيفانوفو ومصرع سبعة على متنها
حفل تكريم لـ الخطيب في جامعة هارفارد
المستشار الألماني: لسنا بحاجة إلى الأمريكيين لإنقاذ الديمقراطية في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هروب جماعي قبل 83 مليون سنة.. اكتشاف آثار مذهلة في إيطاليا| إيه الحكاية؟

اكتشاف حفرية
اكتشاف حفرية
أمينة الدسوقي

في اكتشاف استثنائي يعيد رسم جزء من تاريخ الحياة البحرية على الأرض، عثر متسلقون إيطاليون على آثار متحجرة عمرها نحو 83 مليون سنة على منحدرات مونتي كونييرو شرقي إيطاليا، تكشف ما يبدو أنه هروب جماعي لسلاحف بحرية قديمة خلال لحظة ذعر مفاجئة.

ونشرت تفاصيل الدراسة في مجلة Cretaceous Research، مؤكدة أن هذه العلامات اكتشفت على منحدرات شاهقة قرب شاطئ "لا فيلا"، حيث حفظها الحجر الجيري بشكل مذهل.

آثار محفوظة بدقة نادرة

تشير التحليلات إلى أن الآثار تظهر حركة سريعة وعشوائية لعدد كبير من الزواحف البحرية نحو البحر، في مشهد وصفه العلماء بأنه قريب من “الهروب الجماعي”.

هذه العلامات لاحظها المتسلقون لأول مرة عام 2019، وهي جزء مما يُعرف باسم الإيكنوفوسيلز وهي حفريات تمثل آثارا لنشاط الحيوانات وليس بقاياها الجسدية.

ويقول الباحث الإيطالي لوكا ناتالي إنه سبق أن رصد علامات مشابهة، إلا أن هذا الاكتشاف الجديد يُعد الأكثر شمولا ودقة في المنطقة.

كيف بقيت الآثار محفوظة؟

أوضح الباحث أليساندرو مونتاناري من المرصد الجيولوجي في كولديجوكو أن هذه الآثار تعود لفقاريات بحرية متوسطة الحجم كانت تتحرك على قاع بحري طيني قبل أن تدفن سريعًا بطبقة من الرواسب الكلسية، الأمر الذي سمح لها بالبقاء سليمة عبر ملايين السنين.

هل سببها زلزال مفاجئ؟

يعتقد الباحثون أن الحركة المفاجئة الموثقة في الآثار تعكس حالة ذعر جماعي، ربما ناتجة عن زلزال قوي وقع خلال العصر الطباشيري المتأخر.

كما لا يستبعد العلماء أن تكون تغيرات مناخية أو تأثير كويكبي في تلك الحقبة قد ساهمت في زيادة الضغط البيئي على هذه الكائنات، ما دفعها للاندفاع سريعًا نحو البحر المفتوح.

ويؤكد مونتاناري أن كثرة وجود السلاحف البحرية في المنطقة تجعلها المرشح الأكثر احتمالا لترك هذه الآثار، بعد استبعاد كائنات أخرى مثل الموساسورات والبليزيوصورات.

أهمية علمية كبيرة

يعتبر هذا الاكتشاف من أندر ما تم العثور عليه في علم الحفريات، إذ يتيح فرصة فريدة لفهم كيفية تفاعل الكائنات البحرية القديمة مع الكوارث الطبيعية، خصوصًا الزلازل.

كما يضيف سجلا جديدا لدراسة سلوك الحيوانات في العصور السحيقة، ويلقي الضوء على لحظة غامضة ودرامية حدثت في أعماق الماضي، قبل أكثر من 80 مليون سنة.
 

الحياة البحرية آثار متحجرة منحدرات مونتي كونييرو شرقي إيطاليا المرصد الجيولوجي في كولديجوكو تغيرات مناخية علم الحفريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بكأس العاصمة

الزمالك

ملف أرض أكتوبر.. المستشار القانوني للزمالك يكشف الحقائق ويرد على الشائعات

حلمى طولان

بسبب كأس العرب.. نجم الأهلي السابق يهاجم حلمى طولان

بالصور

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

تريند التاكو المصري .. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟

تريند التاكو المصري.. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟
تريند التاكو المصري.. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟
تريند التاكو المصري.. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

عمرو مرموش
عمرو مرموش
عمرو مرموش

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد