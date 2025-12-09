خلال فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة يحتاج الجسم إلى المشروبات التى تساعد على التدفئة وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأعمال اليومية بحيوية بعيدا عن الخمول والكسل، وكذلك لمقاومة البرد لذلك ينصح خبراء التغذية العلاجية بتناول عدد من المشروبات الساخنة التى تمنح الجسم الطاقة والدفء خلال فصل الشتاء .

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس..

الحلبة :

من المشروبات التى تعمل على تدفئة الجسم وتزويده بالطاقة والحلبة تعد من الأسرار المهمة لدى قدماء الفراعنة التى سجلوها على البرديات فهى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والعلاجية المهمة فهى مضادة للالتهابات والميكروبات التى تنتشر فى فصل الشتاء .

حمص الشام :

يمكن تناول كوب منه يوميا مع إضافة البصل والزنجبيل والليمون والطماطم إلى شوربة الحمص والذى يعمل على إمداد الجسم بالطاقة والتدفئة اللازمة فى الشتاء .

السحلب :

يمكن تناول كوب واحد منه يوم بعد يوم من خلال إضافة اللبن المنزوع الدسم والسكر الدايت وعدم إضافة المكسرات، حيث تعد من أكثر المشروبات التى تمنح الجسم الدف وتمده بالطاقة .

الشيكولاته الساخنة والكاكاو :

تمنح الجسم الدفء والطاقة وتحسن المزاج .

الزنجبيل :

يعد من أفضل المشروبات الساخنة التى ينصح بها خبراء التغذية لإمداد الجسم بالطاقة والدفء خلال الشتاء، هذا بالإضافة إلى فوائده الكثيرة فى إذابة الدهون بالجسم والتخلص من السعرات الحرارية وذلك عن طريق رفع معدل الأيض بالجسم، ويفضل إضافة الليمون إليه .

القرفة :

من المشروبات المفضلة فى الشتاء والتى تعمل على تقوية الجهاز المناعى ومن المضادات الحيوية التى تنشط الدورة الدموية كما تعالج مشاكل الجهاز التنفسى مثل التهاب الحلق والسعال والبلغم والربو وتعالج مشاكل الجهاز الهضمى مثل الإمساك المزمن، وتعمل على تخفيف الآلام وآلام الطمث والمغص، وتمنح الجسم الدفاء .

الكراوية :

تمد الجسم بالحرارة وتقلل من آلام البطن خاصة أثناء الدورة الشهرية كما ينصح المرضعات بتناول هذا المشروب لإدرار اللبن .

الشاى الأخضر :

له فوائد كثيرة للجسم حيث يمنح الشخص الدفء والطاقة ويحرق السعرات الحرارية ويعمل على تخليص الجسم من السموم، وتقوية المناعة ومقاومة أمراض الشتاء كالبرد والرشح وغيرها، كما أنه يقلل نسبة الكوليسترول الضار الجسم، كذلك فأن مشروبات اليانسون والنعناع تمد الجسم بالدفء والهدوء فى الليالى الباردة وتعمل على مقاومة كآبة الشتاء .

البرتقال والليمون :

إلى جانب المشروبات الساخنة فأن العصائر التى تحتوى على فيتامين «ج» كاليمون والبرتقال تحتوى على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم وتعمل على مقاومة الخمول والوقاية من أمراض الشتاء وينصح خبراء التغذية بممارسة بعض التمارين الرياضية يوميا خلال فصل الشتاء والتى لها تأثير كبير فى الشعور بالدفء وإمداد الجسم بالحرارة .