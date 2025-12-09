أخبار التوك شو.. زعابيب الشتاء.. ومنى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح

تشهد مختلف محافظات الجمهورية اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط تحذيرات رسمية من امتداد السحب الرعدية إلى مناطق جديدة خلال الساعات المقبلة، وتأكيدات باستمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.



استمرار عمليات البحث عن جثمان آخر محتجز في حي الزيتون بغزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إن عمليات البحث ما تزال متواصلة عن رفات الجندي الإسرائيلي رون شنور فيلي، الذي يُعد آخر المحتجزين الذين لم يُعثر على جثمانهم داخل القطاع.



جراح يسقط ميتا أثناء إجراء عملية في تركيا.. فيديو

في واقعة صادمة أثارت موجة واسعة من الحزن والتعاطف في تركيا، سقط طبيب جراحة عامة ميتا خلال إجراء عملية جراحية لأحد المرضى في غرفة العمليات.



أزمة صحية مفاجئة.. رحمة حسن تكشف تعرضها لـ عاهة دائمة بعد جلسة تجميل

أعلنت الممثلة المصرية رحمة حسن عن تدهور حالة شعرها نتيجة خطأ طبي، مشيرة إلى احتمالية تعرضها لعاهة دائمة.



منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولى

في لقاء خاص مع "صباح العربية" كشفت الفنانة منى زكي عن كواليس اختيارها لأداء دور أم كلثوم في فيلم الست.



خبير بيئي: النازحون بسبب التغيرات المناخية حوالي 250 مليونا

أكد الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ النانوبيوتكنولوجي، أن عدد الأشخاص النازحين بسبب التغيرات المناخية خلال العقد الأخير بلغ حوالي 250 مليون شخص، فيما وصل عدد الأشخاص النازحين نتيجة الحروب إلى 123 مليون.



تبيع ولا تشتري؟.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، للإعلامي محمد جوهر، ونهاد سمير، تقرير فيديو من الشارع وتحديا من داخل أحد محلات الذهب لمعرفة آخر الأسعار والمتوقع بشأن الذهب خلال الفترة المقبلة.



الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال كلمته اليوم بمصنع ليوني لصناعة ضفائر السيارات بمدينة بدر، أن وضع حجر الأساس لمجمع ليوني يفتح الباب أمام زيادة الطاقة الإنتاجية وتوطين مكونات جديدة لصناعة السيارات.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.



مفاجأة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذه قيمة عيار 21 .. فيديو

يمثل الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات، يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى.



لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية قبل النزول من البيت لتجنب الإصابة بنزلات البرد.