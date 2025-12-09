الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال كلمته اليوم بمصنع ليوني لصناعة ضفائر السيارات بمدينة بدر، أن وضع حجر الأساس لمجمع ليوني يفتح الباب أمام زيادة الطاقة الإنتاجية وتوطين مكونات جديدة لصناعة السيارات.

وأضاف وزير الصناعة والنقل، أن المجمع خلق المزيد لفرص العمل لأبناء مصر وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لصناعة السيارات، لافتا إلى لأنه لقد اثبتت الشركة على مدار أكثر من 27 عاما أنها شريك موثوق وفاعل، حيث ساهمت ما يزيد عن 6 ألاف فرصة عمل مباشرة.

وتابع أن الشركة تمتلك 14 مصنع، واليوم نشهد إفتتاح المصنع رقم 15، وهو ما يعكس ثقة الشركة فى الإطلاق المصري، معقبا: “ما نشهده اليوم هو نتاح جهد كبير بذلته وزارة الصناعة بالتعاون المستمر مع الشركة من أجل إتمام هذه التوسعات بما يتماشي مع مستهدفات رؤية مصر 2030.. وتعد هذه الصناعة من القطاعات الصناعية الواعدة لمصر، والتي تعكس دعم حركة التصدير وجذب الإستثمارات الأجنبية”.

وأشار: “أولت الدولة المصرية إهتماما كبيرا للنهوض بصناعة السيارات وأطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات فى مصر”.