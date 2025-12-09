بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الثلاثاء/ على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 52.10 نقطة بما نسبته 0.58% ليصل إلى مستوى 9009.90 نقطة، إذ جرى تداول نحو 538 مليون سهم عبر 26 ألفا و275 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 131.7 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 22.71 نقطة، بما نسبته 0.28% ليصل إلى مستوى 8242.09 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 343 مليون سهم من خلال 16 ألفا و255 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 49.8 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 61.87 نقطة بما نسبته 0.65% ليصل إلى مستوى 9645.30 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 195 مليون سهم عبر 10 آلاف و20 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 81.9 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 34.90 نقطة بما نسبته 0.41% ليصل إلى مستوى 8588.29 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 115 مليون سهم عبر 6600 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 18.5 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "تمدين أ" و"تنظيف" و"فنادق" و"بترولية" و"الرابطة" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الإماراتية" و"خليج ت" و"ثريا" و"أصول" و"ديجتس" الأكثر انخفاضا.