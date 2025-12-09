فيلم الإثارة والتشويق WildCat في دور العرض المصرية غدا

يبدأ غدا الأربعاء عرض الفيلم الأمريكي wildcat في دور العرض المصرية.



الفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول اجتماع فريق من أعضاء قوات العمليات الخاصة الأمريكية السابقين لانقاذ طفلة مختطفة.

الفيلم من إخراج جيمس نان وكتب السيناريو له دومينيك بيرنز، وتعود فيه النجمة كيت بيكنسيل الفيلم بدور إلى أدوارها الحركية في دور ادا .

يشاركها البطولة لويس تان بدور "رومان"، شريكها في المهمة، ومعهم كل من أليس كريج، راسموس هاردكر، توم بينيت، مات ويليس وبايلي باتريك

الفيلم لدأ عرضه تجاريا في العالم في ٢٥ من نوفمبر. الماضي

و وصفه النقاد بأنه “رحلة فوضوية وممتعة” لعشاق أفلام الأكشن الحديثة.

وتم تصويره في مواقع حضرية عالية المخاطر، ليجمع بين الأكشن المتفجر، والتوتر النفسي، في رحلة مثيرة مدتها 99 دقيقة.