بعد نشر الواقعة في صدى البلد.. القبض على لص الدراجات النارية بسوهاج| شاهد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله على موقع صدى البلد تضمن اعتداء أحد الأشخاص على مالك دراجة نارية أثناء محاولته سرقتها بسوهاج.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (ممرض "مصاب بجروح قطعية "- مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بأنه أثناء نزوله من أحد العقارات فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة الدراجة النارية المملوكة له من مدخل العقار وأثناء إعتراضه تعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها وقام بترك الدراجة النارية ولاذ بالهرب.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة) ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى – كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وحيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





