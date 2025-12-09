مشيت عكس .. القبض على فتاة أجنبية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة تقود سيارة "ملاكى" بالسير عكس الإتجاه معرضةً حياتها والمواطنين للخطر ، والزعم بتعمدها دهس كلب ضال بالمعمورة بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدتها ("تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.





