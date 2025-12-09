القبض على سيدة ونجلها لتعديهما على جارتهما بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد جيرانها بالتعدى عليها بالسب لخلافات الجيرة بينهم وترويع أبنائها بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وبسؤالها قررت بتضررها من قيام جيرانها بإلقاء القمامة أمام محل سكنها وحال معاتبتها لهم قاموا بالتعدى عليها بالسب وترويع أبنائها .

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة (ربة منزل ونجلها "له معلومات جنائية") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





