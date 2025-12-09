قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
أخبار العالم

الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن مستمرة وننتظر نتائج المناقشات الأمريكية الأوكرانية

المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف
أ ش أ

 أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم "الثلاثاء"، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة بشكل متواصل.

وقال بيسكوف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنك”: "نحن في انتظار نتائج المناقشة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا"، مبيّنًا أن "الاتصالات الحالية لا تركز على مناقشة التسوية الأوكرانية، حيث يجري الجانب الأمريكي حاليًا مناقشات مع كييف".

وفي سياق آخر، وصف بيسكوف، التصريحات حول "تحضير" روسيا للهجوم على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنه "محض هراء".

وقال بيسكوف، معلقًا على تصريح المستشار الألماني فريدرش ميرتس: "فيما يتعلق بالتحضيرات لهجوم على الناتو، فهذا محض هراء. أحثّ الجميع مجددًا على عدم الإصغاء إلا إلى المصدر الرسمي - رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، عقدا جولة جديدة من المحادثات، التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

وبحسب البيان، شارك في الاجتماعات كل من المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، ورئيس الأركان العامة الأوكراني أندريه هناتوف، حيث ناقش الطرفان "سبل التقدم نحو مسار موثوق" لإنهاء الصراع وتحقيق تسوية طويلة الأمد.

