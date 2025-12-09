كسر أنف معجب | القبض على نجم أهلي جدة في مشاجرة عنيفة بلندن

أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الثلاثاء توقيف لاعب أهلي جدة السعودي إيفان توني في وسط لندن في وقت مبكر من صباح السبت 6 ديسمبر بسبب اعتداءٍ وقع في إحدى الحانات.



ويُقال إن مهاجم أهلي جدة كان طرفًا في مشادة داخل إحدى حانات حي سوهو، وتُظهر صورة اللحظة التي اقتيد فيها خارج المكان وهو مكبّل اليدين.



وبحسب شهود عيان، وقع الحادث عندما حاول أحد المعجبين جذب توني لالتقاط صورة معه وقال أحد الشهود للصحيفة: "كان يمر بجانب طاولة مجموعة من الشبان.. أحدهم تعرّف عليه وحاول وضع يديه حول رقبته لالتقاط صورة معه، عندها قال توني: اتركني .. اتركني، ثم وجّه في النهاية ضربة رأس لأحد الرجال".



ويُقال إن الضحية تعرّض لكسر في الأنف وفي الإصبع البنصر، وقد ظهر دم في الصور الملتقطة في المكان .. وأكدت خدمة الإسعاف في لندن أنها تعاملت مع ثلاث حالات، نُقلت إحداها إلى المستشفى بينما عولجت الحالتان الأخريان في الموقع.



وأكدت الشرطة أنها استُدعيت إلى شارع ووردور الساعة 00:47 من صباح السبت بعد بلاغ عن اعتداء، وتم اعتقال رجل يبلغ 29 عامًا، عُرف لاحقًا بأنه توني، للاشتباه في ارتكابه تهمتين بالاعتداء وتهمة بالمشاجرة وأُطلق سراحه لاحقًا بكفالة في انتظار استمرار التحقيق.



كما وصف الشهود وجودًا أمنيًا كثيفًا من الشرطة وحراس الأمن، مشيرين إلى أن التدخل كان سريعًا جدًا.



وتُشير بعض الروايات إلى أن توني ربما شعر بالتهديد من تصرفات المعجب، خاصة أنه كان يرتدي مجوهرات بارزة وساعة فاخرة وقت وقوع الحادث.

