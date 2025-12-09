مواصفات إم جى آر إكس 5 بلس 2026 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026، وتنتمي ار اكس 5 بلس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تأتى سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4571 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1719 مم، وبها قادة عجلات بطول 2708 مم .

محرك ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تستمد سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها قوة 171 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تحتوي سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

زودت سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

بالاضافة إلي ان ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 بها أيضا، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تباع سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 380 ألف جنيه .