متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025: قدّم أفكارًا استثنائية

حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

تحلَّ اليوم بعقلانية في علاقتك العاطفية لمعالجة مشاكلك الداخلية، كن دبلوماسيًا وحساسًا في العمل، واستغل كل فرصة للنمو. ماليًا، ستكون بخير، ولن تُزعجك أي مشاكل صحية..

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

قدّم أفكارًا استثنائية في اجتماعات الفريق، وسيُدرك رؤساؤك الإمكانات الكامنة. سيختار التجار يومًا مناسبًا لتسوية مشاكل الشراكة. احرص أيضًا على عدم إثارة المشاكل مع السلطات المحلية. يمكن للطلاب أن يكونوا واثقين من أنفسهم في الامتحان. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 استشر طبيبًا للتأكد من سلامة كل شيء قد تشعر أيضًا بآلام في المفاصل، مما قد يؤثر سلبًا على نمط حياتك اليوم. تجنب القيادة بسرعة عالية، وخاصةً ليلًا، فقد تتعرض لحوادث أيضًا، اليوم مهم لمن لديهم تاريخ من أمراض القلب. 

برج العقرب عاطفيا 

 بعض النساء سيسعدن بمناقشة العلاقة مع والديهن. يمكنك أيضًا التفكير في تسوية المشاكل مع حبيبك السابق، مما سيعيد السعادة إلى حياتك اليوم على النساء المتزوجات مراقبة أزواجهن اليوم..  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

اشترِ الذهب أو المجوهرات، فهو استثمار أيضاً، ستشتري بعض النساء أيضاً أجهزة إلكترونية، قد يجمع رجال الأعمال الأموال من خلال المروجين اليوم.

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

نظر محاكمة 3 متهمات بضرب الطالبة كارما بمدرسة في التجمع .. غدا

غدا.. نظر أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي على حكم حبسهم 3 سنوات

القصة الكاملة بعد حكم حبس أم سجدة عامين في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

