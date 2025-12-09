قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

خالد اللبان يشهد الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ببني سويف

جمال عاشور

شهد قصر ثقافة بني سويف، اليوم الثلاثاء، احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر الفعاليات اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتورة هبة كمال مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي، والكاتب أحمد حلمي مدير عام فرع ثقافة بني سويف، والدكتور وليد نادي مدير إدارة برامج الصم وذوي الإعاقة الذهنية بالإدارة العامة للتمكين الثقافي.

استهلت الاحتفالية بتفقد معرض فني بعنوان "ألوان من الإرادة" في بهو القصر، والذي ضم مجموعة من الإبداعات الفنية لذوي الإعاقة، عكست تنويعات جمالية وحرفية في مجالات الجلد والحقائب والسجاد والحلي والخيامية والنحت على الأخشاب والأركيت، تدريب الفنانة عزة عبد الظاهر مسئول التمكين الثقافي بالفرع.

وأعقب ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية لفرقة بني سويف للفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لقصر ثقافة بني سويف، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور بما قدمته من عروض تعبر عن الطاقة الإبداعية والقدرات الفريدة لأعضائها.

وخلال الاحتفالية، أكد اللواء خالد اللبان أن وزارة الثقافة تولي اهتماما كبيرا بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مختلف البرامج والأنشطة، وبما يترجم رؤية الدولة في إتاحة الثقافة للجميع دون استثناء. وقال: ما شاهدناه اليوم من إبداعات يؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم يمتلكون طاقات جبارة، وأن دورنا هو فتح الأبواب أمامهم وتوفير كل السبل ليصبحوا جزءا أصيلا من الحراك الثقافي في مصر".

كما أعرب الدكتور مسعود شومان عن تقديره العميق للجهود المبذولة في مجال التمكين الثقافي، مشيرا إلى أن الثقافة ليست نشاطا ترفيهيا بل حق أصيل لكل مواطن، مؤكدا أن الفنون التي قدمها المشاركون تعكس صدق أرواحهم وتنوع قدراتهم.

ونفذت الاحتفالية من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وفرع ثقافة بني سويف.

