راكب يشكو من عدم تطبيق قرار “نصف التذكرة ” بمحافظة القاهرة

تقدم أحد ركاب أتوبيس 1003 بشكوى عبر «فيسبوك» بعد رفض الكمسرى تطبيق قرار هيئة النقل العام بشأن تحصيل نصف التذكرة وفقا لمسافة الركوب، وهو القرار الذي سبق أن أعلنته الهيئة مؤخرا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح الراكب أنه طلب دفع نصف التذكرة وفق النظام الجديد، إلا أن الكمسرى رفض تنفيذ القرار ما أثار استياء الراكب .



وتفاعلت هيئة النقل العام بالقاهرة مع الشكوى، وطلبت من المواطن إرسال رقم الأتوبيس و معاد الركوب عبر رقم الواتساب 01210555328 فى حالة تكرار الحدث .



هيئة النقل العام بالقاهرة

وكان قد أصدر المهندس عصام عبّد الخالق ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام

توجيهات ، بأن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحده علي جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام .

وذلك في اطار سعي الهيئة الدائم لتقديم خدمة مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبري .