أشرف زكي مشيدا بمسرحية سقوط حر: مصر لن تنضب من أجيال المبدعين

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد حصول مسرحية سقوط حر على جائزة مهرجان قرطاج المسرحي عن دور أحمد أبو زيد كأفضل ممثل، قائلًا: سعيد بأبطال المسرحية وما قاموا به، فهذا ينبئ بأن مصر لن تنضب من أجيال المبدعين، حيث سافر هؤلاء الشباب إلى مهرجان قرطاج المسرحي، وهو من أصعب المهرجانات وأهمها على مستوى العالم، ورفعوا اسم مصر، وحصلوا على أول جائزة في تاريخ المهرجان، وهي جائزة أفضل ممثل لأحمد أبو زيد، وهو المصري الأول الذي يحصل عليها.



تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: أنا بشكر هذا الفريق، ولدينا شباب على أعلى مستوى.



وكشف أنه تواصل مع رجل الأعمال عمرو سعيد وأخبره بضرورة دعم هؤلاء الشباب في سفرهم لمهرجان قرطاج المسرحي، قائلًا: بشكره، قلت له عندي شباب مسافرين ومش قادر أوفر لهم تذاكر السفر، فقال لي إنه سيتحمل تكلفة سفرهم وكل شيء، وتم حجز الرحلة مبكرًا، وبشكر شركة مصر للطيران التي وقفت معنا ودعمت الشباب.