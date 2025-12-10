صدقي صخر يدافع عن فيلم الست : رحلة طويله وشاقة

كشف الفنان صدقي صخر صورًا من كواليس جديدة عن فيلم “الست”.

ونشر صخر صوره وعلق قائلا :":" رحلة طويلة وشاقة ومجهود كبير من كل واحد اشتغل على الفيلم دة لحد ما طلع للنور، فخور إني كنت جزء من العمل اللي هيقعد في أذهان الناس لسنين قدام".

منى زكي تتألق على واجهة برج خليفة احتفالاً بعرض فيلمها الجديد الست برج خليفة يتزين بصورة منى زكي احتفالًا بعرض فيلم الست

وتابع : عن موعد الفيلم :"فيلم الست بكرة في السينمات"



وفي الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول فيلم الست ما بين الإشادة والانتقاد، نطرح لكم عددا من الأحداث المهمة التي أثرت في حياة كوكب الشرق، ورصدها الفيلم.

يركز فيلم الست على مشاهد وسنوات قاسية ومؤثرة في حياة أم كلثوم، خاصة علاقاتها العاطفية وحرمانها من الحب والزواج والإنجاب لأسباب مختلفة منها اجتماعية وصحية.