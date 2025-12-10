محافظ الفيوم: إزالة المعوقات أمام سير العملية الانتخابية

وجه محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، مسئولي مجلسي مدينتي طامية وسنورس، الواقع بنطاقهما لجان انتخابات مجلس النواب المعادة بالدائرة الثالثة، بضرورة المتابعة المستمرة طوال يومي الانتخابات، والمرور الدوري على جميع اللجان للتأكد من انتظامها وتوفير الأجواء الملائمة أمام الناخبين، وإزالة المعوقات التي قد تعيق سير العملية الانتخابية على الوجه الأمثل.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال فتح وانتظام جميع لجان الاقتراع والتصويت أمام الناخبين ، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، بالدائرة الثالثة والتي تضم طامية وسنورس وسنهور القبلية والبحرية، والتي تستمر على مدار اليوم وغد /الخميس/، بعد إبطال وإلغاء نتائج الجولة الأولى، بقرار من المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تابع المحافظ سير العملية الانتخابية من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وممثلي مجلسي مدينتي طامية وسنورس.



وأوضح المحافظ أن من لهم حق التصويت بالدائرة الثالثة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالفيوم، يبلغ عددهم 658 ألفا و 70 ناخباً، وتجرى عملية التصويت في 93 لجنة فرعية، موزعين على 73 مقراً انتخابياً، وعدد المقاعد المخصصة للدائرة 3 مقاعد، يتنافس عليها 22 مرشحاً، منهم 15 مرشحاً مستقلاً، و7 مرشحين للأحزاب.

