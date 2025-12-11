قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تشهد أكبر تدفقات أجنبية شهرية إلى الخارج

الأسهم الآسيوية تشهد أكبر تدفقات أجنبية شهرية إلى الخارج
الأسهم الآسيوية تشهد أكبر تدفقات أجنبية شهرية إلى الخارج
أ ش أ

شهدت الأسهم الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية شهرية إلى الخارج في ما يقرب من ست سنوات في نوفمبر، مدفوعة بعمليات بيع في أسهم التكنولوجيا عالية الطيران حيث دفعت المخاوف بشأن التقييمات الممتدة المستثمرين إلى خفض التعرض.


وبحسب منصة " ماركت سكرين " ...أظهرت بيانات LSEG أن الأجانب باعوا صافي 22.1 مليار دولار من الأسهم في نوفمبر عبر تايوان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، مما يمثل أثقل تدفق شهري إلى الخارج منذ صافي البيع البالغ 33.32 مليار دولار في مارس 2020.


وشهدت تايوان 12.04 مليار دولار من صافي المبيعات الأجنبية، في حين سجلت كوريا الجنوبية 9.75 مليار دولار، وهو أكبر تدفق شهري لها منذ مارس 2020.


وقال هيرالد فان دير ليندي، رئيس استراتيجية الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ في HSBC، إن التحركات تعكس عدم الارتياح المتزايد بشأن المدة التي يمكن أن يستمر فيها الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي.


وقال: "بنى المستثمرون في السنوات الأخيرة مستوى عالٍ جدًا من التركيز على عدد قليل من الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لذلك حتى الانحراف الطفيف عن التوقعات المرتفعة يمكن أن يسبب تقلبات كبيرة في السوق".


كما شهدت الهند وتايلاند وفيتنام عمليات سحب أجنبية بقيمة 425 مليون دولار و 388 مليون دولار و 286 مليون دولار على التوالي.


وخلافا لهذا الاتجاه، اجتذبت الأسهم الإندونيسية والفلبينية 731 مليون دولار و59 مليون دولار من التدفقات الأجنبية.


وتحسنت المعنويات قليلا في ديسمبر الجاري حيث سحبت تايوان وكوريا الجنوبية 2.58 مليار دولار و1.84 مليار دولار من التدفقات الأجنبية بحلول إغلاق يوم الأربعاء.


وقال جولدمان ساكس إن الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال 2026-27 من المرجح أن يحافظ على إمدادات الرقائق ضيقة، مما يدعم أرباح شركات أشباه الموصلات الآسيوية ويدعم التقييمات حتى لو تشكلت فقاعة الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف.

الأسهم الآسيوية تدفقات أجنبية شهرية أسهم التكنولوجيا عالية الطيران منصة ماركت سكرين صافي المبيعات الأجنبية

