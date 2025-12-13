أسعار الفراخ وكرتونة البيض اليوم السبت 13-12-2025

حافظت أسعار الدواجن وكرتونة البيض اليوم السبت 13-12-2025 على استقرارها في الأسواق ومنافذ البيع، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته بورصة الدواجن بالجيزة خلال الآونة الماضية.



أسعار الفراخ اليوم:

اسعار الفراخ البيضاء

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة عند 61 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة نحو 72 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ الساسو:

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة نحو 89 جنيهًا، فيما يباع للمستهلك بسعر يصل إلى 99 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفراخ البلدي:

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الجملة 102 جنيهًا، ليصل سعره للمستهلك إلى حوالي 112 جنيهًا داخل الأسواق.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و210 جنيهات

سعر الدولار اليوم 13-12-2025 سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم 13-12-2025

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 13-12-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 150-155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 155-160 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدى 130-135 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض (شركات): من 8 إلى 17 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض (قطعان): من 5 إلى 5.5 جنيه.

الكتكوت الساسو: من 11 إلى 12 جنيهًا.

الكتكوت الساسو بيور: من 13 إلى 14 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: من 5.5 إلى 6 جنيهات.

الكتكوت البلدي المشعر: من 5.75 إلى 6.25 جنيه.

الكتكوت الهجين: من 8 إلى 9 جنيهات.

الكتكوت الجيل الثاني: من 11 إلى 12 جنيهًا.

الكتكوت الروزي بيور: من 8 إلى 9 جنيهات.

كتكوت الجميزة: من 10.50 إلى 11 جنيهًا.

كتكوت البط الفرنساوي: من 7 إلى 8 جنيهات.

كتكوت البط المسكوفي: من 20 إلى 21 جنيهًا.

كتكوت البط المولارد: من 19 إلى 20 جنيهًا.

بط التسمين الفرنساوي: من 22 إلى 22.50 جنيهًا.