أسعار الفراخ وكرتونة البيض اليوم السبت 13-12-2025

حافظت أسعار الدواجن وكرتونة البيض اليوم السبت 13-12-2025 على استقرارها في الأسواق ومنافذ البيع، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته بورصة الدواجن بالجيزة خلال الآونة الماضية.
أسعار الفراخ اليوم:
اسعار الفراخ البيضاء
استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة عند 61 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة نحو 72 جنيهًا للكيلو.
اسعار الفراخ الساسو:
بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة نحو 89 جنيهًا، فيما يباع للمستهلك بسعر يصل إلى 99 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ البلدي:
وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الجملة 102 جنيهًا، ليصل سعره للمستهلك إلى حوالي 112 جنيهًا داخل الأسواق.
أسعار البانيه:
وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و210 جنيهات
سعر كرتونة البيض اليوم السبت 13-12-2025 ببورصة الدواجن
اسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأحمر 150-155 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض الأبيض 155-160 جنيهًا.
سجل سعر البيض البلدى 130-135 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت اليوم
الكتكوت الأبيض (شركات): من 8 إلى 17 جنيهًا.
الكتكوت الأبيض (قطعان): من 5 إلى 5.5 جنيه.
الكتكوت الساسو: من 11 إلى 12 جنيهًا.
الكتكوت الساسو بيور: من 13 إلى 14 جنيهًا.
الكتكوت البلدي الحر: من 5.5 إلى 6 جنيهات.
الكتكوت البلدي المشعر: من 5.75 إلى 6.25 جنيه.
الكتكوت الهجين: من 8 إلى 9 جنيهات.
الكتكوت الجيل الثاني: من 11 إلى 12 جنيهًا.
الكتكوت الروزي بيور: من 8 إلى 9 جنيهات.
كتكوت الجميزة: من 10.50 إلى 11 جنيهًا.
كتكوت البط الفرنساوي: من 7 إلى 8 جنيهات.
كتكوت البط المسكوفي: من 20 إلى 21 جنيهًا.
كتكوت البط المولارد: من 19 إلى 20 جنيهًا.
بط التسمين الفرنساوي: من 22 إلى 22.50 جنيهًا.