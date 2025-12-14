سماع الشهود في محاكمة 312 متهما بخلية النصرة.. اليوم

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، للشهود في محاكمة 312 متها، في القضية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بخلية جبهة النصرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 18 مارس 2021، المتهمون من الأول وحدتي الثاني والعشرين تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثالث والعشرين وحدتي السبعين بعد المائتين اتهامات بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

وفيما وجه للمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهم الحادى عشر الالتحاق والتدريب لدي جماعة إرهابية في الخارج.

ووجه للمتهمين من 172 وحتى 174 وآخرين تهم قتل "ع.ا.ق" ضابط شرطة، وقتلوا مجند شرطة واخرين، وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخيرة.