محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 25 رحلة دولية تقل نحو 5 آلاف سائح

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، حركة سياحية نشطة تعكس تصاعد وتيرة الإقبال على المقاصد السياحية بالبحر الأحمر، مع استقبال 25 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، تقل على متنها قرابة 5 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، في إطار خطة تشغيل مكثفة خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا النشاط ضمن جدول أسبوعي حافل، حيث من المقرر أن يستقبل المطار نحو 145 رحلة طيران دولية وسياحية خلال الفترة من أمس السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة، في مؤشر واضح على استمرار التعافي القوي للحركة السياحية وزيادة معدلات التشغيل الجوي إلى مدينة مرسى علم.

استعدادات مكثفة وتسهيلات للسائحين

وفي هذا السياق، تواصل الجهات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولي تنفيذ خطة تنظيمية متكاملة لتسهيل إجراءات الوصول، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الجوازات والاستقبال، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية المعمول بها.

 كما يتم التنسيق مع شركات السياحة لنقل الوفود السياحية فور وصولها إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة على سواحل البحر الأحمر، للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والشواطئ الخلابة التي تشتهر بها المنطقة.

رحلات من كبرى الأسواق الأوروبية

ووفقًا لجداول التشغيل اليومية، يستقبل المطار اليوم رحلات من عدة دول أوروبية، بواقع 6 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من بولندا، و3 رحلات من التشيك، إلى جانب رحلتين من سويسرا، ورحلة واحدة من بلجيكا، وأخرى من إنجلترا، بالإضافة إلى رحلة داخلية واحدة، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة.

مرسى علم وجهة مفضلة للسياحة العالمية

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري رحلات من 12 دولة مختلفة حول العالم، من أبرزها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، وهو ما يؤكد المكانة المتنامية لمرسى علم كوجهة سياحية عالمية مفضلة، خاصة لعشاق السياحة الشاطئية والغوص والأنشطة البحرية.

ويعكس هذا الزخم السياحي الجهود المبذولة لدعم القطاع السياحي، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد المحلي، في ظل ما تتمتع به مدن البحر الأحمر من استقرار وأجواء مثالية على مدار العام.

