قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 15 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 15 ديسمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025

 سيحقق مهندسو الميكانيكا نتائج إيجابية، قد يلجأ الطلاب إلى طلب التوجيه من ذوي الخبرة أثناء إنجاز مشاريعهم، توقعوا محادثات مطولة مع أصدقاء قدامى ودعماً من ذوي الخبرة في العمل. 

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

قد يُسبب إهمالٌ بسيطٌ في الاستعداد للامتحانات خيبة أمل، لذا حافظ على تركيزك. سيحقق العاملون في قطاع النسيج أرباحًا جيدة. قد يحصل المعلمون على نقل إلى مواقع عملهم المفضلة، تجنب التسوق غير الضروري. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

ستثيرك فكرة مشروع تجاري جديدة. قد تشارك في اجتماع عمل هام، سيقضي الطلاب يومًا عاديًا لكنه مستقر. ستبدأ مشكلة صحية بالتحسن، قد يحصل المغنون على جائزة عن أدائهم.  

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

 قد تؤثر التغيرات الموسمية على صحتك، لذا كن حذرًا، قد تفاجئ شريك حياتك بهدية ثمينة، ركّز في عملك لتجنب أن تصبح هدفًا للنميمة، زيارة أحد الزائرين إلى المنزل تجلب البهجة، يمكن لطلاب إدارة الفنادق أن يتوقعوا فرص عمل واعدة قريبًا.

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

ستشعر بصحة بدنية ونفسية جيدة، قد تُدخل أخبارٌ سارةٌ البهجة على الأسرة، سينال السياسيون الثناء على جهودهم، من المحتمل القيام برحلة طويلة.

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

في العمل، سيُقدّر مديرك جهودك. ستنجح خطة توسيع الأعمال الجديدة، سيراجع الطلاب فصولًا قديمة سيُظهر كبار السنّ مودةً قد يلتقي العاملون في السياسة بأشخاص جدد. 

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

يمكن لمن يخططون لمشاريع جديدة البدء بها الآن، ستشهد شركات السيارات تحسناً في المبيعات، على الرياضيين مواصلة تدريباتهم بجدّ قد تبدأ مرحلة جديدة في علاقة شخصية. تخف حدة مشاكل الربو.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025

قد يُغيّر أصحاب الأعمال أسلوب عملهم ويحققون نتائج ممتازة قريبًا، قد يجمع العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية تبرعات اليوم توقع تجارب جديدة ونزهة تسوق مع الأصدقاء. قد يخرج الأزواج معًا اتباع نصائح الآخرين القيّمة سيجلب لك النجاح. ستعمل شركات النقل بسلاسة.

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

قد يتلقى العاملون في صالونات التجميل إشادة من زبائنهم. وقد يُكرّم العاملون في المجال العلمي اليوم. ربما تتعلم شيئًا جديدًا يُفيدك في المستقبل. قد يحصل موظفو القطاع الخاص على نقل إلى مواقع عملهم المفضلة. 

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

 ستُحسّن نصيحة قيّمة من أسلوبك في العمل سيُفيدك اتباع روتين يومي مُنظّم. إنه يوم مناسب لافتتاح مركز لليوغا أو التأمل، ومن المُرجّح أن يجذب الكثير من الناس قد تشعر بالانشغال، لكنك ستقضي المساء مع عائلتك.

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

سيكون انسجامك مع زوجك ممتازًا. قد تظهر فرص عمل مربحة. ستُنجز معظم مهامك في الوقت المحدد سيحظى الطلاب بيومٍ مُوفق، ستطرأ تغييرات إيجابية على تفكيرك سيتم إنجاز المهام المُعلّقة أخيرًا، قد تُحسّن مكاسب مالية غير متوقعة وضعك المالي.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 

 سيشعر طلاب التصميم الجرافيكي بالإلهام لابتكار شيء جديد سيبقى مزاجك إيجابيًا، ستُعلّم الأمهات أطفالهنّ شيئًا جديدًا اليوم. ستتمكّن أيضًا من إنجاز مهام العمل المُعلّقة في الوقت المُحدّد. 

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج الثور برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

تحذيرات عاجلة في الرياض:ر أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

تحذيرات عاجلة في الرياض: أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

أرشيفية

قطر.. الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد