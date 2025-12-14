محمد علي نهدي: قبلت عرض فيلمي خارج مسابقة قرطاج بسبب الجمهور

أكد المخرج محمد علي نهدي، قبوله عرض فيلمه الأحدث “الجولة 13” خارج المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية بسبب حرصه على وصول العمل للجمهور التونسي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي صادف الفيلم في جولته بالمهرجانات العالمية.



وقال نهدى في تصريح خاص: الفيلم أثر للغاية في الجمهور باستونيا خلال العرض العالمي الأول، ثم حصد إشادة كبيرة وجائزة أفضل أداء تمثيلي بمسابقة أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأخيرا جائزة أفضل فيلم في إيران.



وأضاف نهدي: قلبت بشروط اللعبة في أيام قرطاج السينمائية، ونستعد لطرح الفيلم في صالات السينما قريبا، وقد أمضيت حوالي 7 سنوات في صناعة هذا العمل، من الفكرة إلى الإنجاز، وهو ما جعله يلمس الجمهور في مختلف البلدان الذي عرض فيها.





محمد علي النهدي أبدى غضبه من عدم حصول مشروع فيلمه القادم على أي دعم من الجهات المانحة في تونس، فيم حين حصل على دعم من الدوحة.



وينسج فيلم “الجولة 13”دراما إنسانية قوية تتبع قصة كامل، بطل الملاكمة السابق الذى تخلى عن مسيرته الاحترافية من أجل زوجته سامية، مستمدًا قوته وحياته من حبها ومن نظرة الإعجاب فى عينى ابنه صبري.