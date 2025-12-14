محلل بالحزب الجمهوري: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي بلا تأثير فعلي

رفض إريك براون، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، الادعاءات التي تناولتها مقال في صحيفة "الجارديان" بشأن دعم الولايات المتحدة لأحزاب اليمين في أوروبا، مؤكدا أن وصف هذه الأحزاب بالـ"يمين" يعد وصفًا غير دقيق لمجموعة من الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم ويدعون إلى تغييرات يرونها ضرورية.

وأشار خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذا المقال مليء بالحجج غير المقبولة ومنزوعة المنطق، ما يمنح غطاءً لمنظمات الدولة والمؤسسات الاستخباراتية للتأثير على النقاش العام.

وأوضح أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، التي أعلنها دونالد ترامب، رغم أنها وثيقة محكمة وواضحة، فإن صلاحياتها التنفيذية محدودة.