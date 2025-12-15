اليوم.. النطق بالحكم على 6 أشخاص بقضية خلية العجوزة

تنطق اليوم الإثنين محكمة جنايات مستأنف بدر، بالحكم في إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13052 لسنة 2022، جنايات العجوزة، والمعروفة بـ"خلية العجوزة".

الحكم على 6 أشخاص بقضية "خلية العجوزة"

يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.