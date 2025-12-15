يسرا تنعى شقيقة عادل إمام: صديقتنا وحبيبتنا

نعت الفنانة يسرا ، شقيقة الزعيم عادل إمام إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.



وكتبت يسرا عبر إنستجرام:إنا لله وإنا إليه راجعون ... خالص عزائي لصديقي وحبيبي الفنان العظيم عادل إمام في وفاة أخته، صديقتنا وحبيبتنا إيمان أمام. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وقررت أسرة الزعيم عادل إمام، تشييع جنازة شقيقته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، غدا الإثنين، عقب صلاة الظهر، على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الأربعاء المقبل.

وفاة شقيقة عادل إمام

وتوفيت شقيقة الزعيم عادل إمام، وأرملة الفنان مصطفى متولي «إيمان إمام»، اليوم

وفي سياق متصل، نعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة عبر حسابه على فيس بوك،: «خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وآل إمام، والفنان عمر متولي، والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان مصطفى متولي».