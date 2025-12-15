جولة ميدانية لرئيس مدينة رأس غارب لمتابعة الأوضاع والتصدي للمخالفات

أجرى اللواء محمد صلاح الدين، رئيس مدينة رأس غارب،تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفي إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة وفرض الانضباط بالشارع، جولة ميدانية موسعة بعدد من مناطق المدينة، لمتابعة الأوضاع العامة ورصد أية مخالفات على أرض الواقع.

وشملت الجولة المرور على منطقة 253، ومنطقة أبو النصر، بالإضافة إلى محيط المستشفى الجديدة، حيث تم رصد عدد من الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة.

وعلى الفور، وجّه رئيس المدينة الجهات المختصة بسرعة مراجعة الموقف القانوني لكافة الأعمال التي تم رصدها خلال الجولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام، ومنع أية تجاوزات أو تعديات، وصون المظهر الحضاري لمدينة رأس غارب.

وأكد اللواء محمد صلاح الدين أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتعليمات محافظ البحر الأحمر، وضمن خطة متابعة مستمرة تشمل جميع أحياء ومناطق المدينة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة، والتعامل الحاسم معها وفقًا للقانون، حفاظًا على حقوق الدولة، وتحقيق الصالح العام للمواطنين، وضمان بيئة حضارية وآمنة داخل المدينة.