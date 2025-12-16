قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من برودة طقس اليوم الثلاثاء
هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
هل يعرف الميت أخبار الأحياء؟.. متابعة لحظية لحياتك و11 حقيقة مفزعة
أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"
الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا
العلاقة الزوجية وضوابطها في الإسلام.. آيتان وحديث تضمن قوتها
دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر.. دراسة علمية تكشف
حسبي الله ونعم الوكيل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه لها كلمات مؤثرة
بعد 21 سنة زواج.. طلاق المخرج حسام الحسيني ابن نهال عنبر
تحذير هام: طقس بارد وشبورة مائية كثيفة تُهدد الطرق غدا
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة
وفاة طبيب شاب داخل مستشفى بكفر الشيخ تشعل الغضب.. اتهامات بالإهمال الطبي وتأخر إسعاف الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.. انتبه للإشارات الصغيرة

برج الحوت
برج الحوت
حياة عبد العزيز

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

انتبه للإشارات الصغيرة، واتخذ خطوة واحدة بحذر في كل مرة. تحدث بلطف مع المقربين، وجرّب نشاطًا إبداعيًا قصيرًا لرفع معنوياتك، الروتينات البسيطة وفترات الراحة الهادئة ستثبت مسارك وتخفف قلقك تدريجيًا.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

 

إذا كنت أعزبًا من برج الحوت، فقد تلتقي بشخص لطيف أثناء التطوع أو القيام بعمل خيري. كن صادقًا بشأن مشاعرك، وامنح الآخرين مساحة عند الحاجة، ستعود دفء العائلة إذا أظهرت اهتمامًا.

‏توقعات برج الحوت صحيا

يمكنكِ أيضًا اختيار يوم للإقلاع عن التدخين، قد تُعاني بعض النساء من مشاكل في أمراض النساء، وقد تُعاني بعض النساء من مشاكل مرتبطة بضغط الدم. مع ذلك، يُمكنكِ قضاء عطلة.

توقعات برج الحوت المهني

شارك أفكارك الإبداعية بخطوات واضحة، حتى يفهم الآخرون كيفية المساعدة. ركّز على مشروع واحد وقسّمه إلى مهام صغيرة يمكنك إنجازها اليوم. قدّم الدعم لزملائك واقبله عند عرضه تجنّب الشرود الذهني؛ دوّن الأفكار المفيدة لوقت لاحق.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

كن حذرًا من العروض عبر الإنترنت؛ اقرأ الشروط والأحكام واحفظ كلمات المرور في مكان آمن. عادة صغيرة وثابتة الآن ستجلب لك الراحة والدعم لاحقًا، تجنب الوعود واختر خططًا واضحة يمكنك الالتزام بها.

برج الحوت الحوت حظك اليوم توقعات برج الحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

محافظ الغربية

على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد