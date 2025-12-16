خبير علاقات دولية: التنسيق المصري السعودي صمام أمان للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن التنسيق المصري السعودي صمام أمان للقضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.



وقال أحمد سيد احمد في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" يتم العمل على توفير قوة عربية موحدة لدفع خطة ترامب للسلام للأمام والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة ".

وتابع أحمد سيد أحمد :" جهود مصرية سعودية للتحرك على المسار السياسي من اجل العمل على حل الدولتين وحث المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ".

وأكمل أحمد سيد أحمد :" مصر السعودية تعملان على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق ".

ولفت احمد سيد احمد :" الاحتلال يعرقل ويماطل ولا يرغب في الدخلو للمرحلة الثانية من اتفاق غزة .