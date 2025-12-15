عاهل الأردن ورئيس الوزراء الهندي يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والدعم الإنساني لغزة

بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة الدول، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب.

وركزت المباحثات التي عقدت في قصر الحسينية، على آليات توسيع التعاون بين الأردن والهند.

وأكد عاهل الأردن أن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة، تشكل فرصة مهمة لرسم مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي في مجالات عديدة كالصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يعود بالنفع على الشعبين.

وشدد الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على أن البلدين يتمتعان بشراكة قوية تعود لأكثر من 75 عاما، لافتا إلى أهمية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي سيتم تبادلها على هامش الزيارة.

ووصف عاهل الأردن منتدى الأعمال الأردني الهندي، المقرر عقده في عمان غدا الثلاثاء، بأنه فرصة لبحث تطوير التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار وبناء شراكات أقوى بين البلدين في مجالات حيوية.

بدوره، قال رئيس الوزراء مودي ان زيارته ستسهم في تعميق العلاقات بين البلدين، مؤكدا الحرص على الاستمرار بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات كالتجارة والأسمدة والتكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية.

وأشاد مودي بدور الملك عبدالله على مستوى الإقليم، وخاصة جهوده الإيجابية المرتبطة بالتطورات في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وعلى هامش الزيارة، ستوقع حكومتا الأردن والهند غدا الثلاثاء مذكرتي تفاهم في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية، وبرنامجا للتبادل الثقافي، وخطاب نوايا بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي، واتفاقية توأمة بين مدينة البترا وموقع كهوف إلورا في الهند.